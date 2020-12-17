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    • 17.12.2020 10:57
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    • 17.12.2020 10:57
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    17 Aralık 'de 4.2 büyüklüğünde ! 'dan deprem açıklaması

    haberine göre 'de korkutan bir meydan geldi. 'dan depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada, depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu belirtildi. Kandilli Rasathanesi’nin 17 Aralık 2020 Perşembe gününe ait paylaştığı depremlerin listesi haberimizde.

    Akdeniz'de korkutan deprem! İlk açıklama geldi

    AFAD'dan alınan bilgiye göre Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

    AFAD verilerine göre günün şiddeti 3'ü aşan ilk depremi 00:30'da Ege Denizi'nde Muğla'ya yakın bölgede gerçekleşti. 3 şiddetindeki bu deprem yakın bölgelerden de hissedildi.

    Şiddeti 3'e ulaşan günün ikinci depremi ise Kuşadası Körfezi'nde gece 01:21'de meydana geldi. 3 büyüklüğündeki bu deprem de yerin 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    Şimdiye kadar günün en şiddetli depremi ise 4.2 ile Akdeniz'de gerçekleşti. AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğündeki deprem saat 10:19'da meydana geldi ve yerin 12 kilometre derinliğinde yaşandı.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 17 ARALIK 2020
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan son dakika depremleri şu şekilde.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
    Kandilli Rasathanesi'nin 17 Aralık 2020 Perşembe gününe ait paylaştığı depremlerin listesi ise şöyle…
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    Haberler Yaşam 17 Aralık Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması