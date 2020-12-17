Bu da benim için tutunacak bir dal oluyor. Koleksiyoncular işin manevi tarafını önemser. Maddiyat kısmını kimse önemsemez. 1999 yılından bu yana 600 bin lira, belki daha fazla para harcamışımdır ama tüm parayı bir anda vermediğim için çok rahatsız edici bir rakam olarak görmüyorum" dedi.