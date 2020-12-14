Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kuşadası Körfezi'nin 3,86 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 7,08 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
SON DEPREMLER
Detay 15.12.2020 05:45:37 AFAD 37.7210 27.0520 7.08 Mw 4.0 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 3.86 km. Kusadasi (Aydin) 490960
Detay 15.12.2020 05:40:23 AFAD 37.8250 26.4348 6.77 ML 3.2 - - - - Ege Denizi, 33.81 km. Urla (Izmir) 490961
Detay 15.12.2020 03:40:33 AFAD 37.8853 26.7386 7.04 ML 3.2 - - - - Ege Denizi, 19.36 km. Seferihisar (Izmir) 490959
Detay 15.12.2020 03:31:41 AFAD 38.8943 43.5043 5.59 ML 2.7 Türkiye Van Tusba - - 490958
Detay 15.12.2020 01:51:44 AFAD 37.8456 27.2016 6.99 ML 1.7 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 3.09 km. Kusadasi (Aydin)