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    • 15.12.2020 06:17
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    SON DAKİKA: Kuşadası'nda korkutan | Son depremler

    Son dakika haberine göre, 'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde meydana geldi. 'nin 3,86 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 7,08 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

    AA
    Kuşadası'nda korkutan deprem!

    'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    'nin 3,86 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 7,08 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.


    SON DEPREMLER
    Detay 15.12.2020 05:45:37 AFAD 37.7210 27.0520 7.08 Mw 4.0 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 3.86 km. Kusadasi (Aydin) 490960
    Detay 15.12.2020 05:40:23 AFAD 37.8250 26.4348 6.77 ML 3.2 - - - - Ege Denizi, 33.81 km. Urla (Izmir) 490961
    Detay 15.12.2020 03:40:33 AFAD 37.8853 26.7386 7.04 ML 3.2 - - - - Ege Denizi, 19.36 km. Seferihisar (Izmir) 490959
    Detay 15.12.2020 03:31:41 AFAD 38.8943 43.5043 5.59 ML 2.7 Türkiye Van Tusba - - 490958
    Detay 15.12.2020 01:51:44 AFAD 37.8456 27.2016 6.99 ML 1.7 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 3.09 km. Kusadasi (Aydin)



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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Kuşadası'nda korkutan deprem | Son depremler