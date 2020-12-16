Sanık Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden 24 Aralık 2019'da cezaevi aracıyla Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmişti.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan kontrolünde cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edilen sanık Arduç, daha sonra tutuklu bulunduğu Van'daki cezaevine gönderilmişti.