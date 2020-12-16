SON DAKİKA: Avcılar'daki markette silahlı soygun dehşeti kamerada: Kasiyer hayatının şokunu yaşadı!





Olay, dün akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi Kuruçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Üzerinde kapüşonlu mont ve başında şapka, yüzünde cerrahi maske bulunan kimliği belirsiz soyguncu bir süre market içerisinde dolaştıktan sonra içeride görevliler dışında kimse kalmadığını görünce kapıya yöneldi.