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    • 04.10.2020 Gazete
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    ’in annesi ’ne başvurdu!

    ’in, cezaevi firarisi tarafından öldürülmesi ’yi yasa boğdu. Annesi, ihmal olduğu iddiasıyla ’ne başvurdu!

    Anayasa!

    Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir (20), geçen yıl Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak katledildi. Katil. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Özdemir ailesi, Arduç'un cezaevi firarisi olması nedeniyle kızlarının ölümünden kamu görevlilerini sorumlu tutarak, suç duyurusunda bulundu. Takipsizlik kararı verildi. Acılı aile kararı, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan anne Güfer Özdemir, "İhmal olmasaydı benim çocuğum bugün yaşıyor olacaktı" dedi.
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    Haberler Güncel Ceren Özdemir’in annesi Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu!