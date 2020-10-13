Ordu'nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp, evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

YAŞAM ÖYKÜSÜ KİTAP OLDU

Genç yaşta cinayete kurban giden Ceren'in 20 yıllık yaşam öyküsü kitap oldu. Ordulu araştırmacı yazar Birol Öztürk tarafından, 6 aylık bir süre zarfında hazırlanan 300 sayfalık kitabın örnek baskıları hazırlanarak, sınırlı sayıda bastırıldı. Mizanpajı yapılıp, baskıya hazır hale geldikten sonra satışa sunulacak olan kitabın geliri ise Ceren Özdemir'in eğitim aldığı Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki kız öğrencilere burs olarak verilecek.