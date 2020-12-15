Alınan bilgiye göre, Seher Ç. dün, Aydınlı Mahallesi'nde oturan boşanma aşamasındaki eşi Ceyhun Ç. ile evinde, çocuklarını teslim etmek üzere bir araya geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Ceyhun Ç., eşini bıçakladı.