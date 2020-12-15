Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.12.2020 19:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2020 19:35
    ABONE OL

    Vahşetin görüntüleri ortaya çıkmıştı! 'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüpheli tutukladı...

    Son dakika haberi... 'da, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

    AA
    O cani tutuklandı!

    Ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürmüştü. Tuzla'da, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, Seher Ç. dün, Aydınlı Mahallesi'nde oturan boşanma aşamasındaki eşi Ceyhun Ç. ile evinde, çocuklarını teslim etmek üzere bir araya geldi.

    Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Ceyhun Ç., eşini bıçakladı.

    Yaralı halde evden dışarı çıkarak yol kenarındaki kaldırıma yığılan Seher Ç. yardım istedi.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı kadın, yaşamını yitirdi.

    "EŞİ KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
    Olaydan sonra kaçan Ceyhun Ç. polis ekiplerince yakalandı.

    Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

    Burada nöbetçi savcıya çıkarılan Ceyhun Ç. ifadesinin alınmasının ardından "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

    Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, Ceyhun Ç'nin tutuklanmasına karar verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Vahşetin görüntüleri ortaya çıkmıştı! Tuzla'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüpheli tutukladı...