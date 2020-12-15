Eski model araçları modifiye ederek kullanan vatandaşların sayısı oldukça fazla. Vatandaşlar aldıkları bu arabalara binlerce lira para harcayarak çeşitli değişimler yapıyor ve bu araçları görenler ise dönüp bir kez bakıyor. Modifiyelerde çok ilginç fikirler de ortaya çıkıyor. Kent merkezinde acentecilik yapan Sadullah Özen, 1996 model modifiyeli otomobil satın aldı ve aracını baştan aşağı dizayn etti. Başta arabayı görenler hurda sansa da tekrar dönüp baktıklarında aslında bunun bir modifiye olduğunu anlıyor. Aracın sahibi Sadullah Özen gösterilen ilgiden ötürü arabasına binemediğini ifade etti.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kent merkezinde acentecilik yapan Sadullah Özen, 1996 model modifiyeli otomobil satın aldı. Eskimiş ve paslanmış, boyasız bir görüntüye sahip gibi görünen modifiye otomobil dikkat çekti. Sıra dışı modifiyesi ile otomobil kentte yoğun ilgi gördü.