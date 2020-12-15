SON DAKİKA: Tuzla'da koca dehşeti kamerada: Eşini öldüren şüpheli yakalandı





Ceyhun Çatalca eşini bıçaklayarak yaraladı. Ceyhun Çatalca evden kaçtı. Yaralı kadını akrabası olduğu öğrenilen bir kişi, dışarıya çıkardı. Olay yerine sağlık ekibi istendi. Yakınları ve komşular sağlık ekipleri gelene kadar yaralı kadına yardım etmeye çalıştı. Ambulansla hastaneye götürülen Seher Çatalca hayatını kaybetti. Polis, Ceyhun Çatalca'yı yakalamak için çalışma başlattı.