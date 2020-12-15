Özellikle genç kızların bu enstrümana yönelmesi için çağrı yapan Akınçay, "İstedikleri her an onlara tüm bilgimi aktarabilirim. Yeter ki müzik sevgilerinin üzerine gitsinler. Benden ders almak ya da bana müzik alanında herhangi bir soru sormak için sosyal medya hesabım üzerinden ulaşabilirler" dedi.