Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.12.2020 10:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2020 10:26
    ABONE OL

    'da görülen eyalet sayısı 10'a yükseldi 3 milyon tavuk itlaf edildi

    ’da 'ndeki bir tavuk çiftliğinde toplu vakalarının tespit edilmesiyle ülkede salgından etkilenen eyalet sayısı 10'a yükseldi. Şimdiye dek itlaf edilen tavuk sayısı ise 3 milyona ulaştı.

    İHA
    10 eyalette kuş gribi görüldü 3 milyon tavuk itlaf edildi

    Japonya'da 2018 yılının ardından ilk kez geçen ay ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları, bir eyalete daha sıçradı.

    Shiga Eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada Higashiomi'deki bir kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi salgınının tespit edildiği duyuruldu.

    Vakaların teyit edilmesinin ardından 10 bini aşkın tavuğun virüsün yayılma riski nedeniyle itlaf edildiği belirtildi.

    Tedbir amacıyla söz konusu tesise 10 kilometre mesafede bulunan çiftliklere de tavuk ve yumurta sevkiyatı sınırlaması getirildi.



    SALGIN 10 EYALETİ VURDU
    Japonya'da 2018 yılından bu yana ilk kez geçen ay başında Kagawa'da doğrulanan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde Fukuoka, Hyogo, Miyazaki, Nara, Hiroshima, Oita, Wakayama ve Okayama eyaletlerine sıçramıştı.

    Son gelişme ile birlikte ülkede salgından etkilenen eyaletlerin sayısı 10'a yükselmiş oldu.

    Öte yandan geçen ay başından bu yana itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının 3 milyona ulaştığı belirtildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Japonya'da kuş gribi görülen eyalet sayısı 10'a yükseldi 3 milyon tavuk itlaf edildi