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    • Yaşam
    • 14.12.2020 10:52
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    • 14.12.2020 11:12
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    Hava sıcaklığının -15'e düştüğü 'ta Gölü dondu

    'nin batı ve güney kesimleri hala sonbaharı yaşasa da 'ya kış geldi. Hava sıcaklığının gece saatlerinde -15'e kadar düştüğü 'ta Gölü de dondu. Baraj gölünde buzlar arasında kalan ağaçlar ise görenlerin ilgisini çekti.

    İHA

    Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

    Özellikle geceleri eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı baraj gölünün dondururken, baraj havzasında sular içerisinde kalan ağaçlar, buzlar arasında görsel şölen sundu.

    "EKSİ 10-15 DERECEYİ GÖRDÜK"
    Soğuk havanın etkili olduğu kentte barajın donduğunu dikkat çeken vatandaşlar, "Kars'ta havalar iyice soğumaya başladı.

    Eksi 10-15 dereceyi görüyoruz artık, arkamdaki Kars Baraj Gölü'de bu soğuklardan nasibini alarak tamamen dondu.

    Donan baraj gölünde kalan ağaçlarda görsel şölen sunuyor" dedi.


    "HAVA BUZ KESTİ"
    Kar ile birlikte havanın buz kestiğini ifade eden vatandaşlar, "Kars yağmasıyla birlikte Kars'ta hava adeta buz kesti.

    Baraj gölü tamamen dondu. Baraj gölünün içerisinde kalan ağaçlarda buzla birlikte görsel şölen sunuyor" diye konuştu.

    AĞAÇLARIN YARISI SUDA YARISI BUZ ÜSTÜNDE KALDI


    Kars Baraj gölünün su tutmasıyla birlikte baraj gölü havzasında kalan ağaçlar, donan gölde güzel görüntüler ortaya çıkardı.

    Ağaçların yarısı suda yarısı buz üzerinde kalması fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekti.

    Buzlar arasında kalan ağaçlar havadan görüntülendi.
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