Yangın, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Yenihal Kavşağı'ndaki 2 katlı gelinlik mağazasının üst katında çıktı.
GELİNLİKLER ALEV ALDI
Elektrik kontağından çıkan yangında, gelinlikler alev aldı.
BİRİ HAMİLE 7 KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ
Üst katta bulunan biri hamile 7 kadın, dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
20 GELİNLİK KÜL OLDU
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Dumandan etkilenen kadınlar ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. 20 gelinliğin yandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.