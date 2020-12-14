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    • Yaşam
    • 14.12.2020 13:19
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    • 14.12.2020 13:24
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    'da 2 katlı sında çıktı: Biri hamile 7 kadın dumandan etkilendi

    'da 2 katlı bir sında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle oluşan dumandan mağazanın içindeki biri hamile 7 kadın etkilendi.

    DHA

    Yangın, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Yenihal Kavşağı'ndaki 2 katlı gelinlik mağazasının üst katında çıktı.

    GELİNLİKLER ALEV ALDI

    Elektrik kontağından çıkan yangında, gelinlikler alev aldı.

    BİRİ HAMİLE 7 KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ

    Üst katta bulunan biri hamile 7 kadın, dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    20 GELİNLİK KÜL OLDU

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

    Dumandan etkilenen kadınlar ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. 20 gelinliğin yandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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    Haberler Yaşam Diyarbakır'da 2 katlı gelinlik mağazasında yangın çıktı: Biri hamile 7 kadın dumandan etkilendi