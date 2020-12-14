Yazım yazımları en çok rastlanan problemlerden biri. Bazı kelimelerin anlamlarını ve yazılışlarını bilmeden kullanmak hem cümle bozukluklarına hem de yazım hatalarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Peki en çok kullanılan kelimelerden biri olan Gitgide nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre gitgide birleşik mi ayrı mı yazılır? Gitgide kelimesinin doğru ve yanlış kullanımına ilişkin örnekleri haberimizde bulabilirsiniz.
GİTGİDE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin yazılışı konusunda kararsız kaldıysanız doğru yerdesiniz. Genellikle birleşik kelimelerin yazımı konusunda en sık hataya düşülen kelimelerden birisidir. Gitgide sözcüğünün doğru yazımı ve cümle için doğru, yanlış kullanılmış örnekler haberimizde yer verdik.
GİTGİDE BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?
Türk Dil Kurumu ile bu sözcüğünün doğru yazımını öğrenebileceğiniz gibi sabah.com.tr adresinde de gitgide nasıl yazılır sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.
Gitgide (doğru kullanım
Git gide (hatalı kullanım)
GİTGİDE NE DEMEK?
Gitgide kelime olarak zaman geçtikçe, gittikçe, giderek, ileride anlamına gelir.
GİTGİDE DOĞRU YAZILIŞI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLERİ
Saçları git gide daha da siyaha döndü. Doğru
Yıllar geçtikçe git gide yüzündeki kırışıklıklarda artıyor. Yanlış
Performansını gitgide arttırarak teknik direktörün takdirini toplamayı başardı. Doğru