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    • Yaşam
    • 14.12.2020 13:29
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    • 14.12.2020 13:29
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    Gitgide nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre gitgide birleşik mi ayrı mı yazılır?

    Günlük hayatta çok fazla kullanılan gitgide nasıl yazılır? Yazım hataları sıkça karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor, özellikle basılı yayınlarda geri dönüşü olmadığı için sıkıntılar daha da büyüyor. Bu nedenle gitgide kelimesinin yazılışına Türk Dil Kurumu’na (TDK) bakarak doğru yazılışını bulmak istiyor. Peki TDK sözlüğüne göre gitgide birleşik mi ayrı mı yazılır? İşte cevabı…

    takvim.com.tr
    Gitgide nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre gitgide birleşik mi ayrı mı yazılır?

    Yazım yazımları en çok rastlanan problemlerden biri. Bazı kelimelerin anlamlarını ve yazılışlarını bilmeden kullanmak hem cümle bozukluklarına hem de yazım hatalarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Peki en çok kullanılan kelimelerden biri olan Gitgide nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre gitgide birleşik mi ayrı mı yazılır? Gitgide kelimesinin doğru ve yanlış kullanımına ilişkin örnekleri haberimizde bulabilirsiniz.

    GİTGİDE NASIL YAZILIR?

    Bu kelimenin yazılışı konusunda kararsız kaldıysanız doğru yerdesiniz. Genellikle birleşik kelimelerin yazımı konusunda en sık hataya düşülen kelimelerden birisidir. Gitgide sözcüğünün doğru yazımı ve cümle için doğru, yanlış kullanılmış örnekler haberimizde yer verdik.

    GİTGİDE BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

    Türk Dil Kurumu ile bu sözcüğünün doğru yazımını öğrenebileceğiniz gibi sabah.com.tr adresinde de gitgide nasıl yazılır sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

    Gitgide (doğru kullanım

    Git gide (hatalı kullanım)

    GİTGİDE NE DEMEK?

    Gitgide kelime olarak zaman geçtikçe, gittikçe, giderek, ileride anlamına gelir.

    GİTGİDE DOĞRU YAZILIŞI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLERİ

    Saçları git gide daha da siyaha döndü. Doğru

    Yıllar geçtikçe git gide yüzündeki kırışıklıklarda artıyor. Yanlış

    Performansını gitgide arttırarak teknik direktörün takdirini toplamayı başardı. Doğru
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