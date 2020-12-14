Yazım yazımları en çok rastlanan problemlerden biri. Bazı kelimelerin anlamlarını ve yazılışlarını bilmeden kullanmak hem cümle bozukluklarına hem de yazım hatalarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Peki en çok kullanılan kelimelerden biri olan Gitgide nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre gitgide birleşik mi ayrı mı yazılır? Gitgide kelimesinin doğru ve yanlış kullanımına ilişkin örnekleri haberimizde bulabilirsiniz.