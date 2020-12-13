Bir bombanın üzerinde yaşadığınızı düşünün... 23 yıldır yüksek gerilim trafolarına komşuluk yapıyorlar

"ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE DAİREM SALLANIYOR"



Ahmediye Apartmanı sakini Mustafa Ünal da, yüksek gerilim trafosunun hemen üzerinde oturduğunu söyledi. Elektrik kesildiğinde çıkan sesin çok korkutucu olduğunun altını çizen Ünal, "Yani can taşıyoruz. Evlatlarımız var. Çocuklar korkuyla yaşıyor. Kaç defa TEDAŞ'a başvurduk. Ancak gelen sadece bakıyor. Kimsenin bir işlem yaptığı yok. Senelerdir şikayet ediyoruz ancak bir gelişme yok. İnsan sağlığı bu kadar önemsiz olamaz. Çocukların korkuyla yaşaması normal mi? Hiç hoş değil. İnşallah tez zamanda gereken yapılır. Trafoyla aramda bir metre gibi bir mesafe var. Çok bir mesafe yok. Elektrik gittiğinde benim dairem bile sallanıyor" ifadelerini kullandı.