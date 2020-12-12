Tarihi heykel, gümrük işlemlerinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından 23.00 sıralarında teslim alındı.

"BU TOPRAKLARIN MİRASINA BİR BİR SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, "Doğduğu topraklara hasret 60 yılın ardından #Kybele, nihayet @TK_TR uçağı ile Türkiye'de... Bu toprakların mirasına bir bir sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

BEREKET VE BOLLUĞUN SEMBOLÜ

Prehistorik dönemlerden itibaren Akdeniz havzasında özellikle Anadolu'da bereket ve bolluğun sembolü ve koruyucusu "ana tanrıça" olarak tapınılan Kybele'nin iki yanındaki aslanlar, doğa ve hayvanlar üzerindeki hakimiyetini sembolize ediyor.