Yaramaz çocuklara bunu yapıyoruz denilerek hücrede birkaç dakika tutulan isim kimdir?

4-5 yaşlarında babası tarafından karakola gönderilen ve notu okuyan polis şefi tarafından "Yaramaz çocuklara bunu yapıyoruz" denilerek birkaç dakika hücrede tutulan kimdir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 4-5 yaşlarında babası tarafından karakola gönderilen ve notu okuyan polis şefi tarafından "Yaramaz çocuklara bunu yapıyoruz" denilerek birkaç dakika hücrede tutulan kimdir?

A: Hitchcock

B: Burgess

C: Tarantino

D: Scorsese

Doğru cevap: A: Hitchcock