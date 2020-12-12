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    • 12.12.2020 22:30
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    Yaramaz çocuklara bunu yapıyoruz denilerek hücrede birkaç dakika tutulan isim kimdir?

    4-5 yaşlarında babası tarafından karakola gönderilen ve notu okuyan polis şefi tarafından "Yaramaz çocuklara bunu yapıyoruz" denilerek birkaç dakika hücrede tutulan kimdir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    4-5 yaşlarında babası tarafından karakola gönderilen ve notu okuyan polis şefi tarafından "Yaramaz çocuklara bunu yapıyoruz" denilerek birkaç dakika hücrede tutulan kimdir sorusunun yanıtı Kim Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 4-5 yaşlarında babası tarafından karakola gönderilen ve notu okuyan polis şefi tarafından "Yaramaz çocuklara bunu yapıyoruz" denilerek birkaç dakika hücrede tutulan kimdir?

    A: Hitchcock

    B: Burgess

    C: Tarantino

    D: Scorsese

    Doğru cevap: A: Hitchcock

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    Haberler Yaşam Yaramaz çocuklara bunu yapıyoruz denilerek hücrede birkaç dakika tutulan isim kimdir?