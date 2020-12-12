Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir?

A: En büyük salata tabağı

B: En büyük kızartma tavası

C: En büyük ayran maşrapası

D: En büyük çorba kazanı

Doğru cevap: B: En büyük kızartma tavası