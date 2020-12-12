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    • 12.12.2020 23:32
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    na göre hangi unvan 'ye aittir?

    na göre hangi unvan 'ye aittir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir?

    na göre hangi unvan 'ye aittir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir?

    A: En büyük salata tabağı

    B: En büyük kızartma tavası

    C: En büyük ayran maşrapası

    D: En büyük çorba kazanı

    Doğru cevap: B: En büyük kızartma tavası

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    Haberler Yaşam Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir?