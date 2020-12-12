Söz Adli Tıp’ta

CORONA DEĞİL CİNAYET!



Antalya'da Suat Sırım (47), 5'inci kattan atlayarak canına kıydı. Coronavirüs'e yakalandığı için intihar ettiği iddiası ortaya atıldı. Ancak vücudunda 25 bıçak yarası ortaya çıktı. Sırım'ın yanında bulunduğu belirtilen eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T. gözaltına alındı. Çelişkili ifadeler veren iki kardeş tutuklandı. A.T. "Maktul, eşim olur. Coronavirüs olduğu için psikolojisi iyice bozulmuştu" diye ifade verdi. T.S. ise suçlamaları kabul etmedi.