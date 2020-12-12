Söz Adli Tıp’ta

Ankara'da güzellik uzmanı Rus Vera Chikareva (35) geçtiğimiz günlerde evinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Daha önce boşanma aşamasındaki eşi Salih G.'nin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Chikareva'nın tırnak altından alınan doku örnekleri, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.
GÜVERCİN KAVGASI KÖTÜ BİTTİ!
Aadana'da Ali Ardağlı ile Muhammet Kökyıldırım 9 Aralık'ta güvercin yüzünden kavga etti. Kökyıldırım bıçakla Ardağlı'yı göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç adam kurtarılamadı. Katil tutuklandı.
KORKUNÇ ŞÜPHE!
Antalya'da Şahin İ. (45), eşi Ö.İ.'nin (39) kendisini teyzesinin oğlu Mehmet K. ile aldattığından şüphelendi. Dün ise takibe başladı. İkili buluşunca silahına sarıldı. Ardı ardına tetiğe bastı. Kadın hafif yaralandı. Ayağından vurulan Mehmet K., otomobilin üzerine atlayıp bir süre öyle gitti. Şüpheli ise teslim oldu.
2 YIL HAPSİ İSTENİYOR
İstanbul'da bebeğe alkol içirildiği ve elinde alkol şişesi ile sigara bulunan fotoğraflarının paylaşıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında anne Figen Ü. hakkında takipsizlik kararı verildi. Annenin kuzeni hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
YETTİ GAYRİ!
Manisa Yunusemre'de Ferhat İ. (44), daha önce yasak aşk yaşadığı Canan Çeviren'in (42), emlakçılık yaptığı gayrimenkul ofisine geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Ferhat İ. yanında getirdiği tabancayla Çeviren'e ateş açtı. Talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Katil zanlısı, olayın ardından suç aleti tabanca ile Barbaros Mahallesi'ndeki Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Ferhat İ.'nin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
KISKANÇLIK!
Ankara'da Muzaffer E. (49), sevgilisi olduğu iddia edilen evli ve 2 çocuk annesi Rasime G.'yle kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Olayın şiddetlenmesi üzerine yanındaki pompalı tüfeği çıkardı. G.'ye kurşun yağdırdı. Ardından aynı silahla kendi göğsüne sıktı. İkili, olay yerinde hayatını kaybetti.
CORONA DEĞİL CİNAYET!
Antalya'da Suat Sırım (47), 5'inci kattan atlayarak canına kıydı. Coronavirüs'e yakalandığı için intihar ettiği iddiası ortaya atıldı. Ancak vücudunda 25 bıçak yarası ortaya çıktı. Sırım'ın yanında bulunduğu belirtilen eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T. gözaltına alındı. Çelişkili ifadeler veren iki kardeş tutuklandı. A.T. "Maktul, eşim olur. Coronavirüs olduğu için psikolojisi iyice bozulmuştu" diye ifade verdi. T.S. ise suçlamaları kabul etmedi.