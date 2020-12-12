



Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 2 pompalı tüfek, 10 kilogram esrar, farklı miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan reçetesiz ilaç, çok sayıda kesici ve delici alet, 2 telsiz ele geçirildi. Polis, diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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