Gözaltına alınan güvenlik görevlisi S.Y., ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Daha önce hastaneye gelen eczane kalfası A.D. konuyu bana anlattı, paraya ihtiyacım vardı kabul ettim. Benim yaptığım rapor hazırlanması için A.D.'yi ve diğer eczane çalışanlarını bilgi işlem bölümüne götürmek veya doktorlarla görüştürmekti. Bunun karşılığında bana para veriyorlardı" dedi.