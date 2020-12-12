Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.12.2020 10:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.12.2020 10:38
    ABONE OL

    'de kısıtlama öncesi alışverişe çıkan yaşlı adam kalp krizi geçirip vefat etti

    'de yaşlı bir adam, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ihtiyaçları için alışverişe çıktı. Yolda yere yığılan adam evine ulaştıramadan vefat etti.

    İHA

    Güngören Emek Sokak'ta yaşlı bir adam iddiaya göre dün öğlen saatlerinde bir anda yere yığıldı.

    KURTARILAMADI
    Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaşlı adama müdahale etti. Yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İHTİYAÇLARI İÇİN DIŞARIYA ÇIKMIŞTI
    Yaşlı adamın vefatının ardından ortaya çıkan detay ise yürekleri burktu. Yaşlı adamın hafta sonu uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ihtiyaçlarını almak için dışarı çıktığı öğrenildi.

    POŞETLER CANSIZ BEDENİNİN YANINDA KALDI
    Bir anda kalp krizi geçirerek sokağa yığılan adamın aldığı yiyecekler ise poşetlerle birlikte cansız bedeninin yanında kaldı. Sağlık ekipleri yaşlı adamın cansız bedenini Kurumu'na kaldırdı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam İstanbul Güngören'de kısıtlama öncesi alışverişe çıkan yaşlı adam kalp krizi geçirip vefat etti