"KARŞILAŞTIĞIMIZ MANZARA GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜYDÜ"

İhbar üzerine olay yerine giden Merve Bekler soğuktan titreyen bir yavru köpeği hem arabasının klimasını kullanarak ısıtmaya çalıştı hem de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yavruları gördüğü anı anlatan Merve Bekler, "Karşılaştığımız manzara gerçekten çok kötüydü. Bazılarının gözleri kapalı, bazıları biraz daha büyük çok karma bir yavru grubuyla karşılaştık. Ölüler vardı, can çekişenler vardı. Isınmak için ölülerin üstüne yatanlar, bir araya sokulmuş hayvanlar vardı. Hayatla ölüm arasındaki ince çizgiyi çok net gördüm. Ölü mü değil mi anlamakta zorlandığım iki yavru oldu. Birisini bu sabah kaybettik. Birisi şu anda yatıyor. Ona sahip çıkan normalde oranın köpeği olmayan bir anne var onu emziriyor" şeklinde konuştu.

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