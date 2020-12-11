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    • 11.12.2020 15:04
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    : 11 Aralık Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde ! 'dan açıklama geldi

    haberi... 'nde Datça ilçesi açıklarında saat 14.01'de bir meydana geldi. 'dan yapılan son dakika açıklamasında depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu belirtildi.

    Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

    'dan gelen açıklamasında göre, saat 14.01'de 'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

    AFAD'ın son dakika açıklaması şöyle:

    " 'nde Datça ilçesi açıklarında saat 14.01'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

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    Haberler Yaşam Son dakika: 11 Aralık Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama geldi