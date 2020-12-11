AFAD'dan gelen son dakika açıklamasında göre, saat 14.01'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın son dakika açıklaması şöyle:
" Ege Denizi'nde Datça ilçesi açıklarında saat 14.01'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
#DEPREM: Ege Denizi'nde Datça ilçesi açıklarında saat 14.01'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) December 11, 2020
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