Korkut, bu hastanenin baştan sona kapasitesini kullanacaklarını ifade ederek, "Bu hastaneyle ilgili tahliyeleri hangi yoldan yapacağımızı emniyet biliyor, hangi ambulansla yapacağımızı biliyoruz. Burada helikopter ambulansı kullanacağız, kar ambulanslarımızı kullanacağız. Orada helikopter ambulansımız için bir pistimiz var. Hangi yoldan gidecekleri ve deniz kenarında hangi limana gideceklerini arkadaşlar biliyorlar. Bu gittiğimiz limanların da tsunamide zarar görmeyeceğini düşünüyoruz, yani o bölgeye tsunami vursa bile gidecek, gelecek, çekilecek ve o limana biz hem Silahlı Kuvvetler aracılığıyla hem de diğer belediyelerden alacağımız destekle gemilerle bu tahliyeyi yapabileceğimizi biliyoruz" dedi.