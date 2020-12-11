Önce kıyafetleri sonra kendi düştü! Kimse ne olduğunu anlamadı

Yardım isteyen kişi kaçmak için önce kıyafetlerini ardından da kendisini ikinci kattan aşağı bıraktı. Olayı gören mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiyi hastaneye götürdü.