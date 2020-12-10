ÖRNEK YAZIŞMA PAYLAŞILDI

Örnek dolandırıcılık yazışmasına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir sosyal medya platformu, sizden WhatsApp yoluyla doğrulama istemez. Görselde de göründüğü gibi, sosyal medya dolandırıcılarına itibar etmeyiniz."