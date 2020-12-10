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    • 10.12.2020 19:19
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    Son dakika: Emniyetten "" uyarısı! Dolandırıcılığa dikkat

    Son dakika haberi... Emniyetten dikkat çeken "" uyarısı geldi. nün eğitim ve farkındalık programı 'dan, "WhatsApp yoluyla doğrulama" yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

    AA
    Emniyetten WhatsApp uyarısı!

    Emniyetten dikkat çeken "WhatsApp" uyarısı geldi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından uyarı yapıldı.

    ÖRNEK YAZIŞMA PAYLAŞILDI
    Örnek dolandırıcılık yazışmasına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

    "Hiçbir sosyal medya platformu, sizden WhatsApp yoluyla doğrulama istemez. Görselde de göründüğü gibi, sosyal medya dolandırıcılarına itibar etmeyiniz."

    İşte o yazışma:

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