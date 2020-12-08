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    • 08.12.2020 09:29
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    SON DAKİKA Lüks sitede ölü bulunan Rus kadınla ilgili flaş gelişme! Kameralar incelendi: Sır perdesi aralanıyor

    Son dakika haberi! 'da yaşayan Rus kadın eşinden gördüğü şiddet yüzünden kabusu yaşamış, gazetecilere yaptığı açıklamada feryat etmişti... Boşanma aşamasındaki eşi Salih G. (41) tarafından öldüresiye dövülüp tehdit edilen güzellik uzmanı Rus (35), lüks sitedeki evinde ölü bulundu. Olayla ilgili kadının kocasının ifadesine başvuruldu. Polisin yaptığı incelemelerde Rus kadının ölümünde 'düşme' şüphesi üzerinde duruluyor.

    Sabah
    Ölü bulunan Rus kadınla ilgili flaş gelişme!

    Ankara'nın Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde Vera Chikareva'nın(35) oturduğu evden gelen kötü kokular üzerine komşuları polise haber verdi.



    Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiklerinde Chikareva'yı yerde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi.

    KAPISI ARKADAN KİLİTLİ
    Polis, evde ve bina çevresinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Chikareva'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi.



    Kamera kayıtlarında Chikareva'nın 30 Kasım Pazartesi günü evine girdiği bir daha da dışarıya çıkmadığı ve kimsenin de eve girmediği belirlendi. Ayrıca evin kapısının da içeriden kilitli olduğu ölümle ilgili herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirlendi.



    ÖLÜMÜNDE BU ŞÜPHE DEĞERLENDİRİLİYOR
    Chikareva'nın yatağından inerken dengesini kaybedip düştüğü, başını da penceredeki mermere çarptığı buna bağlı hayatını kaybettiği ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi.




    Chikareva'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında netlik kazacağı belirtilirken, polis iki ay önce kendisine şiddet uygulayan Rus kadının boşanma davaları süren kocası Salih G.'nin de ifadesine başvurdu.


    Salih G. Rus kadın ile uzun süredir görüşmediğini,

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    ile en son 30 Ekim'de telefonla konuştuğunu, söyledi. Salih G. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, tanık olarak dinlenen Rus kadının arkadaşları da Chikareva'nın son zamanlarda aşırı derecede alkol tükettiğini söyledi. Polisin evde yaptığı incelemede çok sayıda da içki şişesi bulundu.
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