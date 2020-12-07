Kamera kayıtları incelemesinde Chikareva'nın 30 Kasım Pazartesi günü girdiği evinden bir daha dışarıya çıkmadığı ve kimsenin de eve girmediği belirlendi. Düşerek başını yere çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen Chikareva'nın kesin ölüm nedeni otopside saptanacak.