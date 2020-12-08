Ereğli'de yaklaşık 1 haftadır sokağa çıkma kısıtlaması sırasında dışarı çıkarak motosikletleriyle gezen 3 genç, her defasında polisten kaçmayı başardı.
PLAKALARI MASKEYLE KAPATIYORLARDI
Kameralara yakalanmamak için motosiklet plakalarını maskeyle kapatan gençler bu gece ise yakayı ele verdi.
8 BİN 176 LİRA CEZA KESİLDİ
3 genç, polisin sıkı takibi sonucu Müftü Mahallesi Erdemir Lojmanları mevkisinde trafik ve asayiş ekipleri tarafından yakalandı.
Y.E.Ç. (19), E.B. ve M.S.M.'ye (20) sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, tehlikeli araç kullanmak ve çeşitli maddelerden toplamda 8 bin 176 lira ceza kesildi.