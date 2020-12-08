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    • 08.12.2020 09:07
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    Ereğli'de motosikletin plakasını yle kapatan gençler yakalandı

    'ın Ereğli ilçesinde bir haftadır sokağa çıkma kısıtlaması sırasında motosikletlerinin plakalarını ile kapatıp gezen 3 genç polisler tarafından yakalandı. Gençlere toplamda 8 bin 176 lira ceza kesilirken maskenin plaka kapatmak için kullanılması dikkat çekti.

    DHA

    Ereğli'de yaklaşık 1 haftadır sokağa çıkma kısıtlaması sırasında dışarı çıkarak motosikletleriyle gezen 3 genç, her defasında polisten kaçmayı başardı.

    PLAKALARI MASKEYLE KAPATIYORLARDI

    Kameralara yakalanmamak için motosiklet plakalarını maskeyle kapatan gençler bu gece ise yakayı ele verdi.

    8 BİN 176 LİRA CEZA KESİLDİ

    3 genç, polisin sıkı takibi sonucu Müftü Mahallesi Erdemir Lojmanları mevkisinde trafik ve asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

    Y.E.Ç. (19), E.B. ve M.S.M.'ye (20) sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, tehlikeli araç kullanmak ve çeşitli maddelerden toplamda 8 bin 176 lira ceza kesildi.
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