Dün gece Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Barosu'na kayıtlı 4 yıllık avukat Mehmet Erdem Sabit (29), 6 katlı binanın 4'ücü katındaki evinin sarkarak intihara kalkıştı.

POLİSLERİN GÖZLERİ ÖNÜNDE KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polisler Mehmet Erdem Sabit'i ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri olay yerine müzakereci çağırıp balkondan sarkan avukatı ikna etmesini beklerken, Mehmet Erdem Sabit polislerin gözü önünde kendini aşağı attı.