Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.12.2020 17:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2020 18:04
    ABONE OL

    4.katın balkonundan atlayan ın ölümü

    'da 29 yaşındaki Sabit, evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Polis, sebebi henüz tespit edilemeyen olay hakkında soruşturma başlattı.

    DHA
    İHA
    Polislerin gözü önünde kendini aşağı attı

    Dün gece Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Barosu'na kayıtlı 4 yıllık avukat Mehmet Erdem Sabit (29), 6 katlı binanın 4'ücü katındaki evinin sarkarak intihara kalkıştı.

    POLİSLERİN GÖZLERİ ÖNÜNDE KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

    Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polisler Mehmet Erdem Sabit'i ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri olay yerine müzakereci çağırıp balkondan sarkan avukatı ikna etmesini beklerken, Mehmet Erdem Sabit polislerin gözü önünde kendini aşağı attı.

    İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan avukat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam 4.katın balkonundan atlayan avukatın ölümü