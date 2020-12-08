



ESENLER'DE OTURMUYOR, ADRES VERMEDİ

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, M.K.'ya ulaştıklarını ve bilgilerini kendileriyle paylaşmadığını ve şahsın Esenler'de oturmadığını, attığı bir tweet'le duyurdu. Göksu, "Sosyal medyada paylaşılan videodaki kişiye ulaştık. Şahıs Esenler'de oturmadığını ifade etti. Nerede oturduğunun önemli olmadığını ve her şartta yardım edeceğimizi söylememize rağmen adresini vermekten imtina etti. Konunun her açıdan takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.