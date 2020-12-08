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    • Yaşam
    • 08.12.2020 13:55
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    • 08.12.2020 14:04
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    SON DAKİKA: 'de gece yarısı sokakta bağırarak hamile karısı için yardım isteyen kişinin dilenci olduğu ve içki masasında fotoğrafları ortaya çıktı

    Son dakika: 'de sokakta bağırarak yardım dilenen ve da bir anda gündem olan kişinin, farklı ilçelerde de bu yolla dilencilik yaptığı ve insanları kandırarak yardım istediği ortaya çıktı. Öte yandan şahsın sosyal medya hesaplarında içki masaları paylaştığı görüldü.

    İHA

    Esenler'de sokakta "Karım hamile, sabahtan beri borç para arıyorum, yardım edin, Kur'an çarpsın geri öderim" diye bağırarak dilenen M.K., sosyal medyada gündem olmuştu. M.K.'nın isyanını çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaştı ve yardım çağrısında bulundu. Ancak M.K.'nın yardım isteği de, isyanı da sahte çıktı.



    ESENLER'DE OTURMUYOR, ADRES VERMEDİ
    Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, M.K.'ya ulaştıklarını ve bilgilerini kendileriyle paylaşmadığını ve şahsın Esenler'de oturmadığını, attığı bir tweet'le duyurdu. Göksu, "Sosyal medyada paylaşılan videodaki kişiye ulaştık. Şahıs Esenler'de oturmadığını ifade etti. Nerede oturduğunun önemli olmadığını ve her şartta yardım edeceğimizi söylememize rağmen adresini vermekten imtina etti. Konunun her açıdan takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.



    FARKLI İLÇELERDE DE BU YOLLA DİLENCİLİK YAPIYOR
    Edinilen bilgiye göre M.K.'nın eşi hamile değil ve eşinden ayrı. Çevresindekilere Ümraniye'de oturduğu bilgisini vermiş ancak adresi yalan ve bu yolla farklı ilçelerde de dilencilik yaparak para topluyor.



    VİDEO VE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
    M.K.'nın Gazi Mahallesi'nde de aynı ajitasyonu yaptığı video görüntüleri ve insanlardan para yardımı istemesine rağmen sosyal medya hesaplarında içki masaları paylaştığı ortaya çıktı.
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