Ukrayna'da bilim adamları yaptıkları kazı çalışmaları sonrası milattan önce 6. yüzyıla ait seramikler buldu."HACIBEY KALESİ'NİN İZİNİ SÜRMEK AMACIYLA KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI"
Ukrayna'nın Odessa şehrinde bir grup bilim adamı, 14. yüzyılda Odessa'da yaptırılan ve daha sonra adını Kırım Hanı I. Hacı Giray'dan alan Hacıbey Kalesi'nin izini sürmek amacıyla kazı çalışmaları başlattı.
1789 yılında yıkılan bu kalenin izleri arkeologlar tarafından aranırken, kazı çalışmaları esnasında M.Ö. 6. yüzyıla ait olduğu düşünülen ve Türklerin el sanatı olan çini seramiklerin parçalarına rastlandı.
"TÜRK ÇİNİ SERAMİKLERİ ÇOK KIYMETLİ"
Odessa'nın Primorskiy Bulvarı'nda yapılan kazı çalışmaları sırasında yerin 2 metre altında bulunan antik seramikler, kazının öneminin boyutunu önemli ölçüde değiştirdi.
Kazı ekibinde görevli Andrey Kraskojon, yıkılan Hacıbey Kalesi'ne çok yaklaştıklarını belirterek, "Aradığımız şeye çok yaklaştık. Daha güvenli adımlarla ilerleyerek yerin altına doğru inmeye devam ediyoruz. Tarih açısından çok önemli ve kıymetli olan Türk seramiğinin kalıntılarını da bulduk" şeklinde konuştu.
"ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR"
Ukraynalı bilim adamları, olumsuz hava şartlarına rağmen kazı çalışmalarına aralıksız devam ederek Hacıbey Kalesi'ne ait parçaları en kısa zamanda bulmayı ümit ediyor.
İşte bulunan seramik parçalarından bazıları: