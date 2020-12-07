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    • Yaşam
    • 07.12.2020 18:57
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    • 07.12.2020 19:00
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    'da yine aynı manzara! Yağış sonrası sokaklar göle döndü...

    Yıllardır alt yapı sorunlarını çözemeyen 'nin yönettiği belediyelerde manzara değişmedi. 'nın ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda çökme olurken birçok bölgede taşkın yaşandı.

    Bodrum yine göle döndü

    Yıllardır alt yapı sorunlarını çözemeyen CHP'nin yönettiği belediyelerde manzara değişmedi.

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak etkili oldu. İlçede akşam başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    TAŞKIN YAŞANDI
    Yağış nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde taşkın yaşandı. Eskiçeşme Mahallesi Dere Sokak'ta taşkın meydana geldi.

    VATANDAŞ RÖGAR KAPAKLARINI AÇMAYA ÇALIŞTI
    Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının etkisiyle kapanan caddedeki rögar kapaklarını, vatandaşlar kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

    YOL ÇÖKTÜ
    Yağış nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı istikameti ile Konacık Atatürk Bulvarı'nda da su taşkını yaşandı. Kısmen kapanan yolda araçlar güçlükle ilerledi.

    Konacık Gazderesi mevkisinde yolda çökme oluştu.

    Yağış, ilçede aralıklarla etkisini sürdürürken, belediye ve emniyet birimleri devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.
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    Haberler Yaşam Muğla Bodrum'da yine aynı manzara! Yağış sonrası sokaklar göle döndü...