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    • 07.12.2020 17:51
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    • 07.12.2020 18:27
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    'da bir market sahibi üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp vurdu!

    Son dakika haberi... 'da ilginç bir olay yaşandı. Market sahibi bir adam üzerinden tanışıp, tartıştığı bir kadını, çağırdığı iş yerinde tabancayla vurarak yaraladı. Hastanede tedaviye alınan D.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken şahıs gözaltına alındı.

    DHA
    Sosyal medyadan tartıştığı kadını iş yerine çağırıp vurdu!

    Elazığ'da market sahibi A.S. (28) sosyal medya üzerinden tanışıp, tartıştığı D.S. (21) adlı kadını, çağırdığı iş yerinde tabancayla vurarak yaraladı.

    İNTERNET ÜZERİNDEN TARTIŞTILAR
    Olay, öğle saatlerinde Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Mehmet Bakar Sokak'ta meydana geldi.

    İddiaya göre sosyal medyadan tanışan A.S. ve D.S., henüz bilinmeyen nedenle internet üzerinden tartıştı.

    BACAĞINDAN VURDU
    Tartışma sırasında A.S., kadını marketine çağırdı. İş yerine gelen D.S. ve A.S. arasındaki tartışma burada da devam etti. Tartışma sırasında A.S., tabanca ile D.S.'yi bacağından vurarak, yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    A.S. gözaltına alınırken, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülen D.S. tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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