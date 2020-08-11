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    • Saklambaç
    • 11.08.2020 Gazete
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    ’daki ’yı aldı! Marka tutkunu çöp poşeti giyip sağa sola kaçıştı

    ’daki ’yı aldı. Milyonluk alışveriş mağazalarını su bastı. Marka tutkunu , çöp poşeti giyip sağa sola kaçıştı...

    Bodrum torba!

    Ege'nin incisi Bodrum'u önceki gece sel aldı… İki saat süren sağanak, tatilcilere zor anlar yaşattı.

    Bölgede tatil yapan Beyaz Türkler ise dünyaca ünlü mağazaların yer aldığı Yalıkavak Marina'da alışveriş yaparken yağmura yakalandı.

    Dior gibi lüks mağazalara akın eden tatilciler, su basmasıyla şaşkına döndü. Görüntüler, "Dior'un Bodrum için hazırladığı özel koleksiyon out, çöp poşetiyle yapılan kombinler in" esprisi yaptırdı.


    Dünyaca ünlü markaların ürünlerini deneyen Beyaz Türkler, yağmur bastırınca kabinlerden çıktı. Onlarca kişi poşetlerin içine girerek sığınacak güvenli bir yer aradı.

    MAĞAZALAR DOLDU TAŞTI!

    DOĞAN SAVAŞ - BODRUM
    Haberler Saklambaç Bodrum’daki Yalıkavak Marina’yı sel aldı! Marka tutkunu Beyaz Türkler çöp poşeti giyip sağa sola kaçıştı
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