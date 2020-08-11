Dior gibi lüks mağazalara akın eden tatilciler, su basmasıyla şaşkına döndü. Görüntüler, "Dior'un Bodrum için hazırladığı özel koleksiyon out, çöp poşetiyle yapılan kombinler in" esprisi yaptırdı.



Dünyaca ünlü markaların ürünlerini deneyen Beyaz Türkler, yağmur bastırınca kabinlerden çıktı. Onlarca kişi poşetlerin içine girerek sığınacak güvenli bir yer aradı.