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'li Belediyesi hizmette sınıfta kaldı | Bodrum sular altında kaldı

heykele sardı. Belediyeleri hizmeti bıraktı. sular altında kaldı. Bikinili kızların yürüdüğü sokakları aldı. Vatandaşlar kucakta taşındı.



Ana muhalefet partisi, kafayı heykele taktı. Atatürk'e benzemeyen heykeller yaptı. Vatandaşa hizmeti ise anımsamadı. Bu yüzden en ufak bir yağışta 'li belediyeler sular altında kaldı. CHP'li Belediyesi de e kapıldı! Dün kentte sağanak etkili olurken özellikle yüksek kesimlerden gelen sel suları, çevrede hasara yol açtı. Araçlar, derinliği 50- 150 santimetreyi bulan sel sularına kapıldı.



Mahsur kalanlar; itfaiye, 911 arama-kurtarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar, "Belediye gerekli alt yapıyı yapsaydı bu manzaralar yaşanmayacaktı" diyerek yerel yönetime sert çıktı.



Yazın tatilcilerin akın ettiği Bodrum, sele kapıldı. Yazdan kalma görüntüler suya battı.

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