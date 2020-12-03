Oyuncu Çağla Kubat'ın ortağı Talat Aşıkoğlu, 1 ay önce Corona'ya yakalandı. Yoğun bakıma alındı. Ancak kurtarılamadı. Ölümü sevenlerini yıktı.
Kubat'ın mesajı ise herkesi ağlattı: Gençlik anılarımda hep sen vardın. Huzur içinde uyu can dostum.
Çağla Kubat, yakın arkadaşının ölümüyle sarsıldı.
YA İSTİKLAL YA CORONA
Büyükşehirlerde COVİD-19 tedbirleri sıklaştırıldı. Kalabalığın hiç azalmadığı İstiklal Caddesi için önemli kararlar alındı. Bölgeye yalnızca 7 bin kişinin alınacağı açıklandı.
Türkiye, COVİD-19'a karşı seferberlik başlattı. Artan vaka sayılarına karşı yeni tedbirler alındı. Dün, özellikle büyük şehirlerde sıkı denetim vardı. Hafta sonları İstanbul'da binlerce insanın akın ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler alındı. Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi, bugünden itibaren geçerli olmak üzere caddeye girişlerde kontrol yapılmasını kararlaştırdı. İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişinin alınacağı açıklandı.
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU
TEST SAYISI: 183.624
VAKA SAYISI: 31.923
CAN KAYBI: 193
GENÇLER DİKKAT
Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, artan vakalara dikkat çekti. "Hastalığın daha çok 25-49 yaş arasındaki kişilerde yoğunlaştığını görüyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybeden genç hastalarımız var, oluyor" dedi.
COVID BAR
Kahramanmaraş Türkoğlu'nda 20 kişilik grup, Covid'i hiçe sayıp canlı müzikli bir eğlence düzenledi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, geceye katılanlar şarkıcıya eşlik edip para saçarken, selfie de yaptı.
Bekçiler, dün COVİD-19 tedavisi gören ailelerin tek tek kapısını çaldı. Evde olup olmadıklarına baktı.
YÜREKLER YANDI
Hatay'da hemşire Ömer Söker (42), 32 gün önce Coronavirüs'e yakalandığını öğrendi. 10 gün önce durumu kötüleşti. Dün, tam da doğum gününde hayatını kaybetti.
Acının bir diğer adresi de Mardin Derik'ti. 20 gündür COVİD-19 tedavisi gören Fehmi Tekin (37), dün eşiyle helalleşti. 2 saat sonra da yaşamını yitirdi.
HAFTADA 7 KİLO VERDİM
Eskişehir'de Kadir İnanç (67) ile eşi Nursel İnanç, kısa süre önce COVİD-19'a yakalandı. Doktorların çabasıyla hastalığı atlattığını söyleyen İnanç, yaşadıklarını şöyle anlattı:
Hastalığa inanmayanlar var, maske takmayanlar. Hiçbir şey yiyemedim. Hastaneye gelmeden önce.
Esra Akyol, virüse karşı mücadele ediyor.
SAKIN BULAŞMA!
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, 8 ayda 2 binden fazla COVİD-19 hastasını izledi. Buna göre virüsün akciğer damarlarında pıhtı atmasına yol açtığı belirlendi. Yine hastaların tiroitlerinin fazla ya da az çalıştığı, bazı vakalarda ise unutkanlık yaşandığı gözlendi.
KARANTİNA 10 GÜNE DÜŞTÜ
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, virüse yakalanan kişiler için tavsiye edilen karantina süresini 14 günden 7 ila 10 güne düşürdü.
CİĞERLERİ BÖYLE BİTİRİYOR
Oxford Üniversitesi, COVİD-19'un akciğere etkisini araştırdı. Solda, sağlıklı akciğerde kanın nasıl dolaştığı gözlenirken, sağda Coronavirüs'e yakalanan hastanın ciğerleri simsiyahtı.
İŞTE KANITI
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, COVİD-19 ile kan grubu arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. "Kan grubu 0 olanlar daha hafif, B ise ağır geçiriyor. AB olanlarda can kaybı veya yoğun bakım süreci daha fazla" dedi.
ŞİMDİ ORDU
Ordu'da hemşire Cemile Deniz, Covid servisinde çalıştı. Mahkeme "Salgın riskin var" deyip oğlunun velayetini aldı. Ancak bilirkişi kararı onaylamadı. Cemile yeniden evladını kucakladı.