



Türkiye, COVİD-19'a karşı seferberlik başlattı. Artan vaka sayılarına karşı yeni tedbirler alındı. Dün, özellikle büyük şehirlerde sıkı denetim vardı. Hafta sonları İstanbul'da binlerce insanın akın ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler alındı. Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi, bugünden itibaren geçerli olmak üzere caddeye girişlerde kontrol yapılmasını kararlaştırdı. İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişinin alınacağı açıklandı.

GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU



TEST SAYISI: 183.624



VAKA SAYISI: 31.923



CAN KAYBI: 193



GENÇLER DİKKAT

Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, artan vakalara dikkat çekti. "Hastalığın daha çok 25-49 yaş arasındaki kişilerde yoğunlaştığını görüyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybeden genç hastalarımız var, oluyor" dedi.









COVID BAR

Kahramanmaraş Türkoğlu'nda 20 kişilik grup, Covid'i hiçe sayıp canlı müzikli bir eğlence düzenledi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, geceye katılanlar şarkıcıya eşlik edip para saçarken, selfie de yaptı.