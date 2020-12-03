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    • 03.12.2020 07:10
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    | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 3 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Burdur’un doğusu, ’nın güneyi, ’nın kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 3 Aralık il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Muğla'nın kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara bölgesinde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    BURSA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EDİRNE °C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EGE
    Parçalı bulutlu, Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    AYDIN °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı


    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Burdur'un doğu, Isparta'nın güneyi ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    KAYSERİ °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    KONYA °C, 13°C
    Parçalı bulutlu


    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SİNOP °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    SAMSUN °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BİNGÖL °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ERZURUM °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 4°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu


    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu



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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 3 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?