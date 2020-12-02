Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.12.2020 23:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.12.2020 23:58
    ABONE OL

    'nin Yüksekova ilçesinde 157 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

    'nin üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın bagaj kısmında yapılan aramada 310 adet preslenmiş kalıp halde bulunan 157 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi.

    Yüksekova'da şok operasyon! Tam 157 kilo...

    Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 2020 günü ilimiz üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın bagaj kısmında yapılan aramada 310 adet preslenmiş kalıp halde bulunan toplamda 157.700 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.

    Olay ile ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

    30 Kasım 2020 günü İlimiz Merkez Depin Polis Kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın bagaj kısmında stepne diye tabir edilen lastik içerisinde 7 paket halinde bulunan toplamda 1.866 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 157 kilo 700 gram eroin ele geçirildi