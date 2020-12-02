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    • 02.12.2020 20:05
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nı duyurdu |

    Son dakika haberi... 2 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

    Sağlık Bakanlığı 2 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

    "HAVALANDIRILMAYAN ORTAMLARDAN UZAK DURMALIYIZ"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerine yer verdi.

    1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Güncel koronavirüs tablosu