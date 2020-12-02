Sağlık Bakanlığı 2 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.
"HAVALANDIRILMAYAN ORTAMLARDAN UZAK DURMALIYIZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerine yer verdi.
1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU