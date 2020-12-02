Ali Dağdelen’in 'Cumba Künefe'sine Orta Doğu'dan büyük ilgi

Başarılı girişimci Ali Dağdelen, Gaziantep'in sevilen yerel markası Cumba Künefe'yi yeni şubelerle büyütmeye hazırlanıyor. İlk iki şubeyi İstanbul ve Ankara'da açacak olan işadamı, bir yandan da Orta Doğulu yatırımcılardan aldığı teklifleri değerlendiriyor.

Ali Dağdelen'in 2012 yılında Gaziantep'te açtığı, kısa sürede şehrin en sevilen yerel markaları arasına giren Cumba Künefe'nin tatlılarının şöhreti sınırları aştı. Klasik künefeye yorum katarak 40 farklı çeşit hazırlayan ve bu alanda sektöre öncülük eden başarılı işadamı, tatlılarının gördüğü ilgi üzerine markasını büyütme kararı aldı.

DUBAİ'DEN TEKLİFLER VAR

Cumba Künefe'nin Gaziantep dışındaki ilk iki şubesi Türkiye'nin en büyük şehirlerinde; İstanbul ve Ankara'da hizmete girecek. Orta Doğulu yatırımcılardan da teklifler geldiğini söyleyen Dağdelen, şimdilerde Cumba lezzetlerini Türkiye sınırlarının dışına çıkarmanın planlarını yapıyor: "Ciddi bir yatırımla İstanbul ve Ankara'da iki şube açma hazırlığındayız. Ayrıca Orta Doğu'dan, özellikle Dubai'den görüşmeye gelen birçok yatırımcı oldu. Cumba Künefe'nin lezzetlerini orada da görmek istediklerini söylüyorlar. Bizim de markamızı Orta Doğu'ya taşıma niyetimiz var."