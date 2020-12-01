Konya polisi ihbar üzerine bir araçta arama yaptı. Bisküviye saklanmış 900 gram eroin yakaladı. Sürücü ile yanındaki kadını gözaltına aldı.
Ekipler kimlik sorgulamasında şoka uğradı. Çünkü o kadın Özgür Duran'ın ölümüne, Kadir Şeker'in de hapse girmesine neden olan Ayşe Dırla'ydı!
Dırla, ile "imam nikahlı eşim" dediği Murat Hanlı tutuklandı.
Ayşe Dırla'nın yakalanmasından sonra binlerce kişi Kadir Şeker'e destek mesajı verdi.
BU NASIL KADER!
Kadir Şeker, Ayşe Dırla'yı Özgür Duran'ın elinden kurtarırken elini kana buladı. Dırla dün 900 gram eroinle yakalandı. Duran'ın ailesi, Şeker'in kiralık katil olduğu iddiasını ortaya attı!
Özgür Duran, Kadir Şeker tarafından öldürüldü.
Konya'da Kadir Şeker (20) 5 Şubat'ta Ayşe Dırla'yı darp eden Özgür Duran'ı öldürdü. 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dırla dün bebe bisküvisi içerisine saklanmış halde 900 gram eroin ile yakalandı.
Hanlı ise Ayşe ile birlikte yaşadıklarını, kendisinin bağımlı olduğunu söyledi.
Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ile kardeşi Niyazi Remzi Duran, soluğu savcılıkta aldı.
Bu gelişmenin ardından Özgür Duran'ın annesi ve kardeşi, savcılığa giderek Dırla hakkında suç duyurusunda bulundu. Duran'ın ailesi, Şeker'in kiralık katil olduğunu, bunu belgelerle ispatladıklarını öne sürdü.