

Özgür Duran, Kadir Şeker tarafından öldürüldü.



Konya'da Kadir Şeker (20) 5 Şubat'ta Ayşe Dırla'yı darp eden Özgür Duran'ı öldürdü. 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dırla dün bebe bisküvisi içerisine saklanmış halde 900 gram eroin ile yakalandı.

Murat Hanlı'nın imam nikahlı eşi olduğunu ve kendisinin uyuşturucu kullanmadığını ileri sürdü.Hanlı ise Ayşe ile birlikte yaşadıklarını, kendisinin bağımlı olduğunu söyledi.Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ile kardeşi Niyazi Remzi Duran, soluğu savcılıkta aldı.Bu gelişmenin ardından'ın annesi ve kardeşi, savcılığa giderek Dırla hakkında suç duyurusunda bulundu. Duran'ın ailesi, Şeker'in kiralık katil olduğunu, bunu belgelerle ispatladıklarını öne sürdü.