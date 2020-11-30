Konya'da gerçekleştirilen bir operasyonda Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı ve o sırada bir cinayet işlediği olayın başrolü Ayşe Dırla gözaltına alındı. Eroinle yakalanan kadının birlikte baskın yediği erkek şahıs ise dikkat çekti. İşte çarpıcı operasyonun ayrıntıları, Ayşe Dırla'nın operasyonda gözaltına alındıktan sonra polise verdiği ifade ve diğer detaylar.