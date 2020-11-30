Konya'da gerçekleştirilen bir operasyonda Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı ve o sırada bir cinayet işlediği olayın başrolü Ayşe Dırla gözaltına alındı. Eroinle yakalanan kadının birlikte baskın yediği erkek şahıs ise dikkat çekti. İşte çarpıcı operasyonun ayrıntıları, Ayşe Dırla'nın operasyonda gözaltına alındıktan sonra polise verdiği ifade ve diğer detaylar.
Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Ayşe Dırla (35) ve Murat Hanlı (26) gözaltına alındı.
İMAM NİKAHLİ EŞİ
Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Hürriyet'in haberine göre, Ayşe Dırla, Kadir Şeker'in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalıştığı kadın. Murat Hanlı, polise Ayşe Dırla'nın 'imam nikahlı eşi' olduğunu söyledi.
Şeker, olay sırasında Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti.
AĞLAMA SESLERİNE DAYANAMADIM
Kadir Şeker ifadesinde 'Kadının ağlama seslerine dayanamadım' diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker'e 'Ablacım o benim eşim, sen git' diyerek uyardığını iddia etmişti.