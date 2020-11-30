SON DAKİKA: Eski eşe akılalmaz tuzak: Arkadaşı olan kiralık katile öldürttü





KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında canice katledilen Lale Bayram'ın öldürülmeden hemen önce bir marketten alışveriş yaparken görüntüleri olduğunu tespit etti. Görüntülerde Lale Bayram'ın hızlı bir şeklide alışveriş yaptıktan sonra aldıklarının parasını ödeyip dışarı çıktığı, görüntülerin devamında Yasin A. ve Servet K.'nın beyaz bir otomobille genç kadının evine gittiğini belirledi.



"SEN EVDE ÇOCUK BAK KARIN BAŞKALARIYLA YATSIN"

Savcılıkta ifade veren eski eş Yasin A., olaydan birkaç gün önce 1,5 yıldır arkadaşı olan Servet K.'nın kendisine 'Sen erkek misin? Sen burada çocuk bak, eşin başka erkeklerle yatıp kalksın' dediğini bunun üzerine kendisinin ne yapacağını sorduğunda arkadaşının kendisine 8 bin 500 lira vermesi karşılığında eşini öldürebileceğini söylediğini anlattı. Teklifi kabul ettiğini anlatan Yasin A., Silivri'de arkadaşı ile araç kiralayıp eski eşinin ikametine gittiklerini, içeri girdikten sonra Servet K.'nın yanında getirdiği iple eşini boğduğunu ardından da olaya intihar süsü vermek için jiletle bileklerini kestiğini ifade etti.