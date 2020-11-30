YILIN SON AY TUTULMASI İKİZLER BURCUNDA
2020 öyle bir yıl oldu ki şüphesiz tarihe geçecek. Bu tarihe geçen yılın İkizler burcunda gerçekleşen beşinci ve son Ay tutulması ise zihnimize yönelmemize, daha çok düşüneceğimize vurgu yapacak. Dünya saatine göre bugün saat 11:31'de 8 derecede başlayacak olan bu tutulma, dünyanın birçok noktasından çıplak gözle görülürken birçok öncü burç da bu tutulmadan nasibini alacak.
NABZIMIZ HIZLANACAK
Türkiye açısından önemli günler geliyor. Sebebi mi? Çünkü ülkemizin astroloji haritasında Ay burcu İkizler'dir. Bunun yanı sıra yine İkizler burcunda bugün gerçekleşecek yılın beşinci tutulması, hava elementinde aktif olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin natal haritasındaki Ay düğümleri ile de iletişim kuracak. Bu nedenle toplumumuzun hassas olduğu konularda önemli gelişmeler yaşanabileceğini işaret ediyor bu tutulma. Yılın son Ay tutulması; 'Yedi kez düşsen de sekizinci kez ayağa kalk!' dedirtecek. Ay, şahsi haritada duyguları, ülke haritasında ise mecazi olarak 'yumuşak karnı' temsil eder.
Türkiye'nin natal haritasında Ay'ın bugün tutulurken zorlu süreçleri ardımızda bırakmak ve huzura kavuşmak istediğimizi daha net hissedeceğiz. Hepimiz yılın son virajını evlerimizde verirken, tutulmanın etkisiyle umudumuzu yeniden canlandırmak isteyeceğiz. Kendimizi hayatı daha fazla sorgularken bulabiliriz. İkizler burcunda gerçekleşen bu beşinci tutulma ise kendi içimizdeki tutarsızlıkları aşacağımızı işaret edebilir. Soru işaretlerine elveda dediğimiz bir sürece giriyor dünya! Peki İkizler burcundaki Ay tutulması hangi konuları gündeme getirecek?
2020 yılının en yüksek tutulması uluslararası dengeleri değiştirebilir.
Dünyanın birçok yerinde eş zamanlı olarak sınır kapıları konuşulabilir.
Birçok ülke kaderini tutulma aksında çizebilir.
İş sahipleri, yöneticiler ve esnaf gündeme gelebilir.
Medya patronlarının yeni projelerini duyabiliriz.
Yatırım konusunda kararsız olan kişilerin fikir ayrılıklarını gözlemleyebiliriz
Astrogündem: 2016 yılında Satürn – Yay döngüsünde kurulan TikTok derdine dert katlamaya devam edecek.
KOÇ: AMAÇLARINIZI gerçekleştirmek için iş birliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Güçlü hissetmek için motivasyona ihtiyacınız var.
BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.
İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerini düzeltmek zorundasınız.
YENGEÇ: SEZGİLERİNİZİN oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.
ASLAN: KARŞILAŞACAĞINIZ olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.
İstekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.
BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi sinirli ve agresif yapıyor. İş çevrenizde saygının sizin için önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız, kendi işlerini de size yükleyebilir.
TERAZİ: DUYGUSAL ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak için uygun bir gün.
AKREP: DÜŞÜNCÜLERİNİZİ duygusal bir şekilde ele aldığınız için, olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcısınız. Gücünüzü ilişkileriniz de yansıtmak istemeniz, sizi çekici yapıyor.
YAY: DERİN düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz.
Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içindesiniz.
OĞLAK: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.
Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, gelecek tekliflerine hazırlıklı olmalısınız.
Seçici davranıyorsunuz.
KOVA: İŞ yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konulara ağırlık vereceksiniz. Partnerinizin güçlü özelliklerinden etkileniyor fakat onun inatçı tavırları canınızı sıkıyor. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün.
BALIK: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği içindesiniz.
Olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.