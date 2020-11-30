NABZIMIZ HIZLANACAK

Türkiye açısından önemli günler geliyor. Sebebi mi? Çünkü ülkemizin astroloji haritasında Ay burcu İkizler'dir. Bunun yanı sıra yine İkizler burcunda bugün gerçekleşecek yılın beşinci tutulması, hava elementinde aktif olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin natal haritasındaki Ay düğümleri ile de iletişim kuracak. Bu nedenle toplumumuzun hassas olduğu konularda önemli gelişmeler yaşanabileceğini işaret ediyor bu tutulma. Yılın son Ay tutulması; 'Yedi kez düşsen de sekizinci kez ayağa kalk!' dedirtecek. Ay, şahsi haritada duyguları, ülke haritasında ise mecazi olarak 'yumuşak karnı' temsil eder.

Türkiye'nin natal haritasında Ay'ın bugün tutulurken zorlu süreçleri ardımızda bırakmak ve huzura kavuşmak istediğimizi daha net hissedeceğiz. Hepimiz yılın son virajını evlerimizde verirken, tutulmanın etkisiyle umudumuzu yeniden canlandırmak isteyeceğiz. Kendimizi hayatı daha fazla sorgularken bulabiliriz. İkizler burcunda gerçekleşen bu beşinci tutulma ise kendi içimizdeki tutarsızlıkları aşacağımızı işaret edebilir. Soru işaretlerine elveda dediğimiz bir sürece giriyor dünya! Peki İkizler burcundaki Ay tutulması hangi konuları gündeme getirecek?