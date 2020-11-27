Son dakika: Bakan Koca 5 ili uyardı! Vaka sayıları iki haftada yüzde 100 arttı! İşte o iller...

YÜZDE YÜZ ARTTI!

Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada %100, Erzurum'da ise %50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor.

26 KASIM VAKA DURUMU

Tabloya göre son 24 saatte 174 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 14'e yükseldi. Bugün toplam 168 bin 348 test yapılırken, 29 bin 132 yeni vaka sayısı, 6 bin 876 kişinin de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 474 bin 606 olduğu, bugün iyileşen 3 bin 291 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 388 bin 771'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 711 olduğu açıklandı.