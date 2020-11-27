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    • 27.11.2020 18:41
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    Son dakika: 'de patlama! 4 imiz yaralandı...

    'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik sürdürülen operasyonda teröristlere ait yaşam malzemelerinin imha edilmesi sırasında el yapımı nın infilak etmesiyle 4 imiz yaralandı.

    DHA
    Tunceli'de patlama! 4 askerimiz yaralandı

    il Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu' kapsamında terör örgütü 'ya yönelik Ovacık ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    4 ASKER YARALANDI
    Ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi sırasında el yapımı nın infilak etmesiyle 4 yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ
    Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon sürüyor.

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