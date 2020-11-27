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    • 27.11.2020 20:06
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    kırsalında terör örgütü 'ya ait EYP ve top mühimmatı ele geçirildi!

    kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'lı teröristlere ait basma düzenekli el yapımı ile top mühimmatı ele geçirildi.

    Kalleşlere ait EYP ve top mühimmatı ele geçirildi

    Bitlis kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait basma düzenekli el yapımı patlayıcı ile top mühimmatı ele geçirildi.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'e bağlı Sarıkonak kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım- 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Eyüp Fidan 2020-160' operasyonu düzenledi.

    EL YAPIMI PATLAYICI VE TOP MÜHİMATI
    Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde her biri 3 kilo ağırlığında olan amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 2 baska düzenekli el yapamı patayıcı ile 105 milimetrelik top mühimmatı ele geçirildi.

    İMHA EDİLDİ
    Ele geçirilen patlayıcı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra olay yerinde imha edildi.
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