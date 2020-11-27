İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'e bağlı Sarıkonak kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım- 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Eyüp Fidan 2020-160' operasyonu düzenledi.

EL YAPIMI PATLAYICI VE TOP MÜHİMATI

Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde her biri 3 kilo ağırlığında olan amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 2 baska düzenekli el yapamı patayıcı ile 105 milimetrelik top mühimmatı ele geçirildi.